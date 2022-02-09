В МИД Белоруссии заявили о готовности участвовать в обсуждениях гарантий безопасности с Западом

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Замглавы МИД республики Сергей Алейник заявил о готовности Минска участвовать в обсуждении с Западом российских предложений по гарантиям безопасности.
В МИД Белоруссии заявили о готовности участвовать в обсуждениях гарантий безопасности с Западом
  • РИА Новости

Текст обращения Алейника к участникам конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал постпред Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

«Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Готовы принять участие в этом процессе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что координирует ответ стран — членов ЕС на предложения России по гарантиям безопасности.

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