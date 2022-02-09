В МИД Белоруссии заявили о готовности участвовать в обсуждениях гарантий безопасности с Западом
- РИА Новости
Текст обращения Алейника к участникам конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал постпред Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.
«Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Готовы принять участие в этом процессе», — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что координирует ответ стран — членов ЕС на предложения России по гарантиям безопасности.