В МИД Белоруссии заявили о готовности участвовать в обсуждениях гарантий безопасности с Западом

Замглавы МИД республики Сергей Алейник заявил о готовности Минска участвовать в обсуждении с Западом российских предложений по гарантиям безопасности.

Текст обращения Алейника к участникам конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал постпред Белоруссии при ОДКБ Вячеслав Ременчик.

«Рассчитываем на предметное обсуждение российских инициатив как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Готовы принять участие в этом процессе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что координирует ответ стран — членов ЕС на предложения России по гарантиям безопасности.