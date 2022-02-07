Боррель заявил, что координирует ответ стран ЕС на предложения по гарантиям безопасности

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции заявил, что координирует ответ стран — членов ЕС на предложения России по гарантиям безопасности.

«Министр (иностранных дел России Сергей. — RT) Лавров послал письмо странам ЕС, прося рассмотреть обеспокоенности России. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что ещё есть место для дипломатии», — приводит его слова РИА Новости.

В январе Лавров назвал эмоциональной и невежливой реакции Борреля на переговоры по гарантиям безопасности. По мнению Лаврова, ЕС сам себя отправил «на задворки» темы безопасности в Европе.