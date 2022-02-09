Глава украинской партии «Держава» выразил сомнение в выполнении Киевом Минских соглашений

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Глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец в утреннем стриме RT «Летучка» усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения.
Глава украинской партии «Держава» выразил сомнение в выполнении Киевом Минских соглашений
  • Gettyimages.ru
  • © Sergii Kharchenko/NurPhoto

«Уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причём делал это публично. Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, не стоит», — заявил он.

Василец добавил, что украинский народ точно так же оценивает это заявление Зеленского.

«Тут от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — подытожил политик.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский на переговорах подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения.

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