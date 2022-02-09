Глава украинской партии «Держава» выразил сомнение в выполнении Киевом Минских соглашений
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«Уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причём делал это публично. Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, не стоит», — заявил он.
Василец добавил, что украинский народ точно так же оценивает это заявление Зеленского.
«Тут от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — подытожил политик.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Зеленский на переговорах подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения.