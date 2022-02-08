Зеленский раскритиковал слова Лукашенко об угрозе прекращения поставок энергоресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве раскритиковал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении поставок Украине энергоресурсов из Белоруссии.

«Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?» — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что товарооборот Украины с Белоруссией составляет $6 млрд, из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Белоруссию и $4,5 млрд — Белоруссия на Украину.

«Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди», — резюмировал украинский лидер.

Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление Лукашенко.

По словам Зеленского, к таким действиям стоит обращаться, «если есть желание вернуться в каменный век».

Ранее Лукашенко заявлял, что его страна спасла недавно Украину от энергетического краха в ущерб себе.