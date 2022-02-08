Зеленский раскритиковал слова Лукашенко об угрозе прекращения поставок энергоресурсов
- AP
«Один человек из Белоруссии заявил, что если будет эскалация со стороны России, то они сразу прекратят поставки на Украину энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать?» — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что товарооборот Украины с Белоруссией составляет $6 млрд, из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Белоруссию и $4,5 млрд — Белоруссия на Украину.
«Если страны начинают ограничивать торговлю одна с другой, то кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди», — резюмировал украинский лидер.
Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление Лукашенко.
По словам Зеленского, к таким действиям стоит обращаться, «если есть желание вернуться в каменный век».
Ранее Лукашенко заявлял, что его страна спасла недавно Украину от энергетического краха в ущерб себе.