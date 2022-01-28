Лукашенко: Белоруссия спасла недавно Украину от энергетического краха

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна спасла недавно Украину от энергетического краха в ущерб себе.

«На Украине 50% электроэнергии также получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена. Получали. Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы, поставив им вплоть до ущерба себе нужное количество электроэнергии. И они себя так ведут», — сказал он.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии заявили, что республика оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Позднее в «Укрэнерго» подтвердили данную информацию. В компании отметили, что запрос был необходим для экономии доступных украинской стороне резервов.