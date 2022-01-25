«Укрэнерго» подтвердила, что Белоруссия оказывает помощь украинской энергосистеме

В компании «Укрэнерго» подтвердили, что Белоруссия оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.

Об этом говорится на сайте компании.

«Запрос аварийной помощи не связан с недостаточностью в энергосистеме резервов мощности, но необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды», — отмечается в заявлении.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии заявили, что республика оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме.