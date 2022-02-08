Политолог Жарихин назвал цель заявления Тимошенко о Минских соглашениях

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT сообщение, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственным изменой.

Как объяснил Жарихин, позиция лидера «Батькивщины» не нова.

«Тимошенко всегда выступала против реализации Минских соглашений», — напомнил политолог.

По его словам, она решила «напомнить о себе» в связи с визитами на Украину западных политиков.

Эксперт добавил, что позиция Тимошенко по минским договорённостям ничем не отличается от позиции официальных украинских властей.

Комментируя высказывание политика, что «украинцы этого никогда не допустят и не простят», Жарихин заявил, что говорить о том, что весь украинский народ против Минских соглашений, — это «большое преувеличение».

Ранее Тимошенко предостерегла украинские власти от реализации Минских соглашений.

По её мнению, «украинцы этого никогда не допустят и не простят».