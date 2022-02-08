Политолог Жарихин назвал цель заявления Тимошенко о Минских соглашениях
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Как объяснил Жарихин, позиция лидера «Батькивщины» не нова.
«Тимошенко всегда выступала против реализации Минских соглашений», — напомнил политолог.
По его словам, она решила «напомнить о себе» в связи с визитами на Украину западных политиков.
Эксперт добавил, что позиция Тимошенко по минским договорённостям ничем не отличается от позиции официальных украинских властей.
Комментируя высказывание политика, что «украинцы этого никогда не допустят и не простят», Жарихин заявил, что говорить о том, что весь украинский народ против Минских соглашений, — это «большое преувеличение».
Ранее Тимошенко предостерегла украинские власти от реализации Минских соглашений.
По её мнению, «украинцы этого никогда не допустят и не простят».