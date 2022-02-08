В Белоруссии заявили о нарушении госграницы латвийским самолётом Ан-2
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- РИА Новости
«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м», — говорится в сообщении в Telegram.
Уточняется, что самолёт облетел пункт пропуска «Урбаны» и вернулся в Латвию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада с целью введения дополнительных санкций в отношении республики.