В Белоруссии заявили о нарушении госграницы латвийским самолётом Ан-2

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В белорусском Госпогранкомитете заявили о нарушении латвийским самолётом Ан-2 государственной границы Белоруссии.
В Белоруссии заявили о нарушении госграницы латвийским самолётом Ан-2
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолёт Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 м», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что самолёт облетел пункт пропуска «Урбаны» и вернулся в Латвию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил провокаций со стороны стран Запада с целью введения дополнительных санкций в отношении республики.

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