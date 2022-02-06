В Белоруссии заявили о южном направлении как угрозе безопасности

Короткая ссылка
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассказал в эфире общенационального телевидения Белоруссии, что страна вынуждена рассматривать южное направление как угрозу безопасности.

«Сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление (как угрозу безопасности страны. — RT)», — сказал Вольфович.

По его словам, прежде всего это нужно для защиты южных границ Союзного государства.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии отметил, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства ведутся крупные манёвры с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, задач с созданием группировок на операционных направлениях и учений по отражению агрессии.

Ранее экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителя белорусской государственной границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить