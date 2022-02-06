В Белоруссии заявили о южном направлении как угрозе безопасности

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович рассказал в эфире общенационального телевидения Белоруссии, что страна вынуждена рассматривать южное направление как угрозу безопасности.

«Сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление (как угрозу безопасности страны. — RT)», — сказал Вольфович.

По его словам, прежде всего это нужно для защиты южных границ Союзного государства.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии отметил, что в ходе проверки сил реагирования Союзного государства ведутся крупные манёвры с отработкой стратегических перегруппировок на большие расстояния, задач с созданием группировок на операционных направлениях и учений по отражению агрессии.

Ранее экипажи белорусских и российских истребителей провели учебное патрулирование и перехват условного нарушителя белорусской государственной границы.