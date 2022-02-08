Глава МИД Корчок: Словакия изучит возможность увеличения транзита газа на Украину

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Братислава намерена изучить возможность увеличения транзита газа на Украину.

«Я рад проинформировать министра иностранных дел Украины, что на прошлой неделе оператор газовых транзитных систем Словакии временно увеличил транзит газа на Украину вдвое. Мы готовы проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта в будущем», — заявил Корчок во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Австрии в Киеве.

В начале февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в последние недели в ЕС наблюдают сокращение потока российского газа по украинскому и белорусскому маршрутам.

В «Газпроме» в середине декабря заявили, что запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились практически до уровня начала закачки.