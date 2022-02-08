Глава МИД Корчок: Словакия изучит возможность увеличения транзита газа на Украину
- AP
«Я рад проинформировать министра иностранных дел Украины, что на прошлой неделе оператор газовых транзитных систем Словакии временно увеличил транзит газа на Украину вдвое. Мы готовы проанализировать возможность коммерческой жизнеспособности такого проекта в будущем», — заявил Корчок во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Австрии в Киеве.
В начале февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в последние недели в ЕС наблюдают сокращение потока российского газа по украинскому и белорусскому маршрутам.
В «Газпроме» в середине декабря заявили, что запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились практически до уровня начала закачки.