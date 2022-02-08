Глава МИД Украины Кулеба заявил об отсутствии улучшения ситуации на границе с Россией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не наблюдает улучшения ситуации на границе страны с Россией.
Глава МИД Украины Кулеба заявил об отсутствии улучшения ситуации на границе с Россией
  • AP

«Ситуация с безопасностью в целом остаётся неизменной. Мы не видим отведения войск со стороны России от границ Украины, не видим усилий со стороны России по деэскалации», — цитирует ТАСС Кулебу.

Он также подчеркнул, что Киев готовится к любым сценариям развития событий.

Кроме того, министр назвал очень важным, что Киев имеет «поддержу друзей и партнёров в вопросе дипломатического сдерживания России».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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