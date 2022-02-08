Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии заявили о поддержке «европейского выбора» Украины

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Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок прибыли на Украину, чтобы выразить этой стране поддержку в её европейском выборе.
Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии заявили о поддержке «европейского выбора» Украины
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Об этом сказал глава МИД Чехии Липавский в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Австрии, Словакии и Украины.

«Мы, министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину в её европейском выборе, засвидетельствовать поддержку её территориальной целостности», — приводит его слова ТАСС.

Также Липавский заявил, что Чехия поддерживает Украину «на пути в НАТО».

В свою очередь, глава МИД Словакии назвал «делом времени» вопрос достижения консенсуса в отношении членства Украины в НАТО.

Ранее глава МИД Австрии выразил надежду на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.

7 февраля главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок прибыли в Донбасс.

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