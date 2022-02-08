Лукашенко заявил, что в Белоруссии попытаются «опять взбудоражить людей»
- AP
Заявление президента Белоруссии приводит БЕЛТА.
«Те, кто их (деньги. — RT) не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в республике было потрачено более $6 млрд.
По его словам, организаторы этих событий «планировали «цветную революцию» в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж».
Также Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.