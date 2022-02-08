Лукашенко заявил, что в Белоруссии попытаются «опять взбудоражить людей»

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что те, кто пытались устроить переворот в Белоруссии, «попытаются опять взбудоражить людей».
Лукашенко заявил, что в Белоруссии попытаются «опять взбудоражить людей»
  • AP

Заявление президента Белоруссии приводит БЕЛТА.

«Те, кто их (деньги. — RT) не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в республике было потрачено более $6 млрд. 

По его словам, организаторы этих событий «планировали «цветную революцию» в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж».

Также Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

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