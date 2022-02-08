Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Белоруссии потрачено более $6 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в республике было потрачено более $6 млрд.

«Планировали «цветную революцию» в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж... А деньги в эту «неудачную попытку» вложены огромные. По нашим только подсчётам — то, что мы могли отследить, — больше $6 млрд. Для Белоруссии это заоблачная цена», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко не исключил, что в Белоруссии пройдут новые протесты перед референдумом по Конституции, который запланирован на февраль.

Он также отметил, что власти Белоруссии ликвидировали все некоммерческие организации, которые занимались организацией протестов в прошлом году, их восстановления не будет.