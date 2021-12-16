Лукашенко заявил о ликвидации всех организовывавших переворот и мятеж НКО
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Он отметил, что тем, кто «пытался перевернуть страну и сдать её «туда», никакого прощения не будет.
«Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали», — цитирует президента БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что эти НКО никогда не будут восстановлены.
Ранее участников протестов в Белоруссии в августе 2020 года Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к десяти и 11 годам колонии соответственно.
Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии год назад.