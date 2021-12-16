Лукашенко заявил о ликвидации всех организовывавших переворот и мятеж НКО

Власти Белоруссии ликвидировали все некоммерческие организации (НКО), которые занимались организацией протестов в прошлом году, их восстановления не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что тем, кто «пытался перевернуть страну и сдать её «туда», никакого прощения не будет.

«Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали», — цитирует президента БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что эти НКО никогда не будут восстановлены.

Ранее участников протестов в Белоруссии в августе 2020 года Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к десяти и 11 годам колонии соответственно.

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью RT рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии год назад.