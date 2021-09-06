«Вступили в сговор с целью захвата власти»: в Белоруссии осудили оппозиционеров Знака и Колесникову

Минский областной суд огласил приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Члены координационного совета белорусской оппозиции признаны виновными по трём статьям УК Белоруссии и приговорены к 10 и 11 годам колонии, соответственно. Адвокаты не согласны с приговором намерены обжаловать его в Верховном суде в ближайшие десять дней.

Членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и Марию Колесникову приговорили к 10 и 11 годам колонии. Соответствующий вердикт вынес в понедельник Минский областной суд.

Оппозиционеров признали виновными в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти неконституционным путём), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования, либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением) Уголовного кодекса Белоруссии.

Как отмечают СМИ, Колесниковой предстоит отбывать наказание в колонии общего режима, Знаку — усиленного.

Намерены обжаловать приговор

Ранее обвинение запрашивало для обоих 12 лет. Как сообщает Telegram-канал Координационного совета белорусской оппозиции, заседание проходило в закрытом режиме и «по ускоренной программе».

Адвокат Евгений Пыльченко рассказал журналистам, что Максим Знак выступал в суде с последним словом три часа, Мария Колесникова — «короче и эмоциональнее».

Защита Колесниковой и Знака не согласна с вынесенным решением и намерена обжаловать приговор в течение 10 дней.

«Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердились ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись», — заявил журналистам Пыльченко.

В свою очередь, внешнеполитическая служба Евросоюза распространила сообщение о том, что ЕС сожалеет в связи с приговорами членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Как заявили европейские дипломаты, оппозиционеров «судили по необоснованным обвинениям».

«ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», — отмечается в тексте.

Призывали к забастовкам

Напомним, Колесникова и Знак были задержаны в сентябре прошлого года по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии. Ранее неизвестные пытались вынудить Колесникову покинуть страну, но она отказалась, демонстративно разорвав свой паспорт.

Максиму Знаку изначально вменялись призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В дальнейшем оппозиционерам предъявили обвинения ещё по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии — заговору с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

По версии обвинения, Колесникова и Знак «совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём».

«Согласно плану, они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Белоруссии, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, утрате народом Белоруссии доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к забастовкам на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства — нелегитимным», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

Протесты в Белоруссии начались летом прошлого года после президентских выборов. Согласно ЦИК страны, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Белорусская оппозиция отказалась признавать этот результат, считая, что победила Светлана Тихановская.

После этого в стране прошли многотысячные митинги и забастовки на крупных предприятиях, продлившиеся несколько месяцев. Вскоре после начала протестов Тихановская покинула Белоруссию. На встрече с президентом США Джо Байденом она обратилась к американскому лидеру с просьбой усилить давление на Белоруссию и передала ему список компаний, важных для экономики страны.