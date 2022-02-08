В ЛНР заявили, что британские спецназовцы прибудут в Донбасс для проведения диверсий

Более 100 британских спецназовцев прибудут в Донбасс для проведения разведывательно-диверсионных действий, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

«Нами получены данные о прибытии на Украину более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании. Несмотря на то что Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами и будут якобы готовить украинскую армию, нашей агентурной разведкой получены достоверные сведения, что британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», — сказал Филипоненко.

Ранее в ЛНР сообщили, что располагают информацией о проведении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) мероприятий по подготовке к наступательной операции в Донбассе.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские власти готовят резервистов ВСУ для их последующей отправки в зону конфликта в Донбассе.