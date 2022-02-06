В ЛНР рассказали о подготовке резервистов ВСУ для последующей отправки в Донбасс

Украинские власти готовят резервистов ВСУ для их последующей отправки в зону конфликта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По его словам, из-за низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ командование соединения вынуждено пользоваться помощью общевойскового резерва.

«Под руководством офицеров управления бригады проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства республики.

Британская газета The Sun ранее опубликовала интервью, а также видео с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозёрской, которая заявила о намерении убивать людей в Донбассе.

Также стало известно об отправке на Украину небольшого контингента военных сил специального назначения Канады.