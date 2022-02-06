В ЛНР рассказали о подготовке резервистов ВСУ для последующей отправки в Донбасс
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По его словам, из-за низкой укомплектованности 30-й бригады ВСУ командование соединения вынуждено пользоваться помощью общевойскового резерва.
«Под руководством офицеров управления бригады проводятся активные тренировки подразделений резерва с последующей отправкой их на передовые позиции соединения», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства республики.
Британская газета The Sun ранее опубликовала интервью, а также видео с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозёрской, которая заявила о намерении убивать людей в Донбассе.
Также стало известно об отправке на Украину небольшого контингента военных сил специального назначения Канады.