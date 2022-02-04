The Sun опубликовала интервью с угрожающей убийствами украинской снайпершей

Короткая ссылка
Британская газета The Sun опубликовала интервью, а также видео с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозёрской, которая заявила о намерении убивать людей в Донбассе.
The Sun опубликовала интервью с угрожающей убийствами украинской снайпершей
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В том числе газета опубликовала видео, на котором показан вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время. В ходе видео снайпер выстрелила несколько раз по целям, которые называются «российскими сепаратистами». 

Как пишет газета, видео было снято в Донбассе в 2017 году, а стреляла — Белозёрская. Отмечается, что на момент съёмки видео она была добровольцем, но позже вступила в подразделение украинской морской пехоты.

В статье говорится, что «добровольцу Елене» приписывается убийство как минимум десяти человек. Она заявила, что будет «без колебаний снова убивать», если российские войска «вторгнутся» на Украину.

Также женщина заявила, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны».

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

В ЛНР также сообщили, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить