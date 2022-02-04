The Sun опубликовала интервью с угрожающей убийствами украинской снайпершей

Британская газета The Sun опубликовала интервью, а также видео с украинским снайпером-добровольцем Еленой Белозёрской, которая заявила о намерении убивать людей в Донбассе.

В том числе газета опубликовала видео, на котором показан вид из оптического прицела снайперской винтовки в ночное время. В ходе видео снайпер выстрелила несколько раз по целям, которые называются «российскими сепаратистами».

Как пишет газета, видео было снято в Донбассе в 2017 году, а стреляла — Белозёрская. Отмечается, что на момент съёмки видео она была добровольцем, но позже вступила в подразделение украинской морской пехоты.

В статье говорится, что «добровольцу Елене» приписывается убийство как минимум десяти человек. Она заявила, что будет «без колебаний снова убивать», если российские войска «вторгнутся» на Украину.

Также женщина заявила, что «моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны».

Ранее официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

В ЛНР также сообщили, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик в Донбассе.