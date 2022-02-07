В ЛНР заявили о проведении ВСУ мероприятий по подготовке к наступлению в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашённой ЛНР располагают информацией о проведении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) мероприятий по подготовке к наступательной операции в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы милиции республики Антон Микужис.

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«Нам продолжает поступать информация о проведении в соединениях вооружённых формирований Украины мероприятий подготовки к наступательной операции», — говорится в сообщении в Telegram. Представитель милиции добавил, что украинские военные продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории. Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские власти готовят резервистов ВСУ для их последующей отправки в зону конфликта в Донбассе.