В ЛНР заявили о проведении ВСУ мероприятий по подготовке к наступлению в Донбассе

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В Народной милиции самопровозглашённой ЛНР располагают информацией о проведении Вооружёнными силами Украины (ВСУ) мероприятий по подготовке к наступательной операции в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы милиции республики Антон Микужис.
В ЛНР заявили о проведении ВСУ мероприятий по подготовке к наступлению в Донбассе
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

«Нам продолжает поступать информация о проведении в соединениях вооружённых формирований Украины мероприятий подготовки к наступательной операции», — говорится в сообщении в Telegram.

Представитель милиции добавил, что украинские военные продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские власти готовят резервистов ВСУ для их последующей отправки в зону конфликта в Донбассе.

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