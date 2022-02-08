Правительство Казахстана планирует зафиксировать цены на газ до 2024 года

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о намерении зафиксировать цены на сырой и товарный газ в республике до 1 января 2024 года на уровне декабря 2021-го.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

По его словам, внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объёме 150 тыс. т.

«Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», — цитирует премьера республики РИА Новости.

Ранее в Казахстане начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов сжиженного газа.

5 января стало известно, что директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен на западе Казахстана Накберген Тулепов был задержан на фоне акций протеста из-за роста цен на газ.