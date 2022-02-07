Премьер-министр Украины заявил, что «Северный поток — 2» могут использовать как оружие
- РИА Новости
«Премьер-министр Украины подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны России. В этом контексте Денис Шмыгаль подчеркнул, что «Северный поток — 2» может быть использован Россией как энергетическое оружие против Европы», — говорится в заявлении на сайте украинского кабмина.
Ранее на эту тему выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
При этом он сообщил, что не считает Россию причастной к повышению стоимости газа в Европе.
По мнению главы европейской дипломатии, это связано с проблемами со спросом и предложением на глобальном уровне, а также с «кризисом отношений с Москвой».