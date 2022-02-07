«УН»: экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу о закупке угля из Донбасса

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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, который проходит в качестве подозреваемого по делу о закупках угля из Донбасса.
«УН»: экс-главу Минэнерго Украины заочно арестовали по делу о закупке угля из Донбасса
  • © AP Photo / Virginia Mayo

Об этом пишет агентство «Украинские новости» со ссылкой на офис генпрокурора.

«Печерский районный суд Киева избрал для бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который подозревается в содействии самопровозглашённым Донецкой и Луганской «народным республикам», меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда было вынесено ещё 5 января.

По информации агентства, место нахождения экс-чиновника по-прежнему остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд перенёс на 17 февраля рассмотрение жалобы по делу главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

В январе Печерский районный суд Киева постановил продлить Медведчуку домашний арест на 60 дней.

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование.

Глава политического совета партии ОПЗЖ является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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