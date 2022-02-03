В Киеве суд перенёс заседание по делу Медведчука на 17 февраля

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Киевский апелляционный суд перенёс на 17 февраля рассмотрение жалобы по делу главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
В Киеве суд перенёс заседание по делу Медведчука на 17 февраля
  • РИА Новости

«Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты... о продлении срока домашнего ареста в отношении Виктора Медведчука отложено в связи с непоступлением материалов уголовного производства в Киевский апелляционный суд, а также из-за болезни председательствующего судьи. Заседание назначено на 12:00 (13:00 мск) 17 февраля», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

В январе Печерский районный суд Киева постановил продлить Медведчуку домашний арест на 60 дней.

Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из не подконтрольной Киеву части Донбасса.

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