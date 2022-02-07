В Киеве получили подтверждение передачи Германией пяти тысяч касок на Украину
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«Получено официальное письмо о намерении Германии передать 5 тыс. шлемов Украине, о котором сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт... Надеюсь на положительный результат решения других запросов от Украины», — написал он в Twitter.
Агентство DPA 5 февраля сообщило, что Украина направила ФРГ «список пожеланий» относительно военной помощи.
Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт объявила, что страна поставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Германии о передаче Украине 5 тыс. касок «досадным».