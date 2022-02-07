Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его пытаются убить

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Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что его пытаются убить. Он пообещал журналисту Владимиру Соловьёву предоставить подробности через месяц.
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его пытаются убить
  • © РИА Новости / БелТА

Лукашенко ответил на вопрос, пытаются ли его убить.

«И сейчас пытаются», — заявил он, добавив, что «через месяц скажет», о чём речь.

Также белорусский президент ответил на вопрос, пытаются ли убить его детей. 

«Вот это запредельно. Это не красная линия, это уже что-то большее», — сказал он.

17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они признали свою вину.

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