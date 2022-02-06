Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что российский лидер Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника.
Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника
  • РИА Новости

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил», — сказал Лукашенко.

Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в Советской армии.

«Присвой мне звание полковника советской армии. Пообещал — делай!» — сказал Лукашенко.

В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».

После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.

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