Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника
- РИА Новости
«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил», — сказал Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что речь идёт о присвоении звания российской армии, и напомнил, что служил в Советской армии.
«Присвой мне звание полковника советской армии. Пообещал — делай!» — сказал Лукашенко.
В декабре замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд выразила опасения, что президент России Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз».
После этого в Кремле отметили, что Нуланд «прекрасно разбирается» в тематике России, а также «во всех нюансах постсоветского пространства» и прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно.