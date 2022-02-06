Глава МВД Белоруссии: правоохранители не допустят провокаций в отношении избиркомов

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Правоохранительные органы не допустят провокаций в отношении председателей избиркомов, заявил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ.
Глава МВД Белоруссии: правоохранители не допустят провокаций в отношении избиркомов
  • AP

«Особенно председателям участковых комиссий я хочу сказать: уважаемые коллеги, не беспокойтесь... Безопасность, в том числе и ваша личная безопасность, нами будет обеспечена в полном объёме», — приводит его слова ТАСС.

Кубраков добавил, что в этом направлении работа уже ведётся и малейшие провокации будут быстро и оперативно пресекаться.

«Мы сделали выводы при обеспечении охраны общественного порядка не только на избирательных участках, но и в целом в городах и сельской местности нашей республики с учётом тех вопросов, которые были в 2020 году», — сказал министр.

Конституционный референдум состоится в Белоруссии 27 февраля.

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ.

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