Лукашенко рассказал о своей реакции на задержание 33 россиян в 2020 году

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьёву рассказал о своей реакции на задержание 33 россиян в 2020 году.

Он рассказал, что был очень обижен на Россию, потому что поверил в теорию, что россияне прибыли в Белоруссию для дестабилизации. По словам Лукашенко, после этого он «не один раз» связывался с российским президентом Владимиром Путиным.

Также он заявил, что это была «мелочь» и «пылинка» в отношениях двух стран, из-за которой оба государства никогда бы не стали начинать «драку».

«Но чтобы вы знали: когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с (президентом России Владимиром) Путиным я — такой жёсткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там «крот» какой-то был», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Также Лукашенко рассказал, что было проведено расследование. По его словам, он с Путиным «трижды на эту тему говорил».

Ранее Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что задержание на территории республики 33 россиян в 2020 году было провокацией США с целью рассорить Минск и Москву.

В Минской области 29 июля 2020 года была задержана группа из 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии.

В августе того же года Белоруссия передала России 32 человека, а ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.