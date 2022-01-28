Лукашенко: задержание 33 россиян в Белоруссии в 2020 году было провокацией США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что задержание на территории республики 33 россиян в 2020 году было провокацией США с целью рассорить Минск и Москву.
Лукашенко: задержание 33 россиян в Белоруссии в 2020 году было провокацией США
  • AP

«Эти 33 богатыря, о которых, говорят, уже провели якобы там на Западе, на Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также заявил, что Вашингтон предлагал обеспечить Минск 100% нефти под предлогом «сохранить независимую Белоруссию».

В Минской области 29 июля 2020 года была задержана группа из 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков на территории Белоруссии.

В августе того же года Белоруссия передала России 32 человека, а ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

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