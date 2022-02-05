В ЛНР заявили, что ВСУ восполняют боеприпасы на позициях в Донбассе

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис заявил, что украинские вооружённые силы восполняют боеприпасы на своих позициях в Донбассе.

«В подразделениях 3-го батальона 30-й бригады проводится восполнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и миномётам, осуществляется дозаправка военной техники», — приводятся его слова на сайте Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили об обнаружении бронетехники украинской армии в селе Клиновое, недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

Также в оборонном ведомстве заявили, что представители СМИ из Эстонии, США и Британии готовят постановочные сюжеты об «агрессии Российской Федерации и самопровозглашённых республик Донбасса».