В ЛНР заявили, что иностранные СМИ готовят постановочные сюжеты об агрессии в Донбассе

Представители СМИ из Эстонии, США и Британии готовят постановочные сюжеты об «агрессии Российской Федерации и самопровозглашённых республик Донбасса», заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й бригады ВС Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, командир 95-й бригады ВС Украины «получил указания обеспечить безопасность и работу съёмочных групп», которые должны продемонстрировать западному сообществу «агрессию со стороны России и народных республик».

В январе в ЛНР заявили, что прибывшие в Донбасс журналисты из Франции, Германии и Польши при содействии ВСУ готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить республику в обстрелах.