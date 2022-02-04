В ЛНР заявили, что иностранные СМИ готовят постановочные сюжеты об агрессии в Донбассе
- AP
«Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й бригады ВС Украины», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, командир 95-й бригады ВС Украины «получил указания обеспечить безопасность и работу съёмочных групп», которые должны продемонстрировать западному сообществу «агрессию со стороны России и народных республик».
В январе в ЛНР заявили, что прибывшие в Донбасс журналисты из Франции, Германии и Польши при содействии ВСУ готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить республику в обстрелах.