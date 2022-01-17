В ЛНР заявили о прибытии иностранных журналистов «для съёмок постановочных сюжетов»

Прибывшие в Донбасс журналисты из Франции, Германии и Польши при содействии ВСУ готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить самопровозглашённую Луганскую народную республику в обстрелах, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.

«Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой операции объединённых сил для съёмок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договорённостей», — сказал он работникам СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Мазейкин добавил, что в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков «Север».

Он также выразил мнение, что украинское командование планирует растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.