В ЛНР заявили о прибытии иностранных журналистов «для съёмок постановочных сюжетов»

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Прибывшие в Донбасс журналисты из Франции, Германии и Польши при содействии ВСУ готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить самопровозглашённую Луганскую народную республику в обстрелах, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.
В ЛНР заявили о прибытии иностранных журналистов «для съёмок постановочных сюжетов»
  • РИА Новости

«Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой операции объединённых сил для съёмок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договорённостей», — сказал он работникам СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

Мазейкин добавил, что в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков «Север».

Он также выразил мнение, что украинское командование планирует растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.

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