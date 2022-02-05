Die Welt: Украина в феврале протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

Украина в конце февраля намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, сообщает издание Die Welt.

Согласно данным издания, всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом.

Издание отмечает, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской.