Die Welt: Украина в феврале протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

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Украина в конце февраля намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, сообщает издание Die Welt.
Die Welt: Украина в феврале протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии
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Согласно данным издания, всего планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом.

Издание отмечает, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал о готовности к сотрудничеству с Украиной по отключению.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

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