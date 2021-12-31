В «Укрэнерго» подтвердили возможность синхронизации с европейской энергосетью

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Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской, сообщает «Укрэнерго».
В «Укрэнерго» подтвердили возможность синхронизации с европейской энергосетью
  • Legion-Media

«Синхронизация энергосистем Украины и Молдавии с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E возможна», — говорится в сообщении.

Подтверждается, что синхронизация возможна без дополнительных мероприятий и модернизации инфраструктуры.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что одной из главных целей сотрудничества ЕС и Украины по энергетике является полная интеграция энергетического рынка страны в рынок Евросоюза.

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