На Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населённых пунктов

На Украине из-за непогоды без электричества остались 317 населённых пунктов. Об этом сообщили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Legion-Media

«По состоянию на утро понедельника вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населённых пунктов в шести областях», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что во Львовской области без света остались 123 населённых пункта, в Тернопольской — 56, в Ровенской — 54. Ранее стало известно, что в результате урагана «Малик», который обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, около 40 тыс. домов остались без электричества.