На Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населённых пунктов
- Legion-Media
«По состоянию на утро понедельника вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населённых пунктов в шести областях», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что во Львовской области без света остались 123 населённых пункта, в Тернопольской — 56, в Ровенской — 54.
Ранее стало известно, что в результате урагана «Малик», который обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, около 40 тыс. домов остались без электричества.