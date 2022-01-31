На Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населённых пунктов

Короткая ссылка
На Украине из-за непогоды без электричества остались 317 населённых пунктов. Об этом сообщили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населённых пунктов
  • Legion-Media

«По состоянию на утро понедельника вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 317 населённых пунктов в шести областях», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что во Львовской области без света остались 123 населённых пункта, в Тернопольской — 56, в Ровенской — 54.

Ранее стало известно, что в результате урагана «Малик», который обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, около 40 тыс. домов остались без электричества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить