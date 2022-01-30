В Швеции из-за урагана около 40 тысяч домов остались без электричества

В результате урагана «Малик», который обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, около 40 тыс. домов остались без электричества.

Об этом сообщает «Шведское радио».

Как отмечается, ветер, скорость которого достигала 38,9 м/с, валил деревья, что привело к серьёзным проблемам на дорогах.

По данным радио, к утру воскресенья, 30 января, около 40 тыс. домохозяйств всё ещё оставались без электричества.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. семей остались без света из-за урагана в Чехии, порывы ветра в высокогорных районах страны достигали 185 км/ч.