В Швеции из-за урагана около 40 тысяч домов остались без электричества

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В результате урагана «Малик», который обрушился на шведскую южную провинцию Сконе и западное побережье страны, около 40 тыс. домов остались без электричества.
В Швеции из-за урагана около 40 тысяч домов остались без электричества
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Шведское радио». 

Как отмечается, ветер, скорость которого достигала 38,9 м/с, валил деревья, что привело к серьёзным проблемам на дорогах.

По данным радио, к утру воскресенья, 30 января, около 40 тыс. домохозяйств всё ещё оставались без электричества.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. семей остались без света из-за урагана в Чехии, порывы ветра в высокогорных районах страны достигали 185 км/ч.

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