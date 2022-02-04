Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарём Блинкеном антироссийские санкции

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсудил санкции в отношении России. Об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарём Блинкеном антироссийские санкции
  • AP

«Кулеба и... Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей «агрессии», — сообщает пресс-служба.

Также они отметили наличие прогресса в подготовке скоординированных рестрикций Европы в отношении России.

Кроме того, стороны обсудили динамику переговоров в нормандском формате.

По словам Кулебы, США передали Украине информацию о «возможной подготовке Россией сфабрикованных поводов для обострения».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал бредом заявления США, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала «атаки» на Украину.

В свою очередь, официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что представители СМИ из Эстонии, США и Британии готовят постановочные сюжеты об «агрессии Российской Федерации и самопровозглашённых республик Донбасса».

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