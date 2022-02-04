Лавров назвал бредом заявления о подготовке Россией видеопровокаций для «атаки» Украины
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Он отметил, что видел в интернете заявления Госдепа о том, что Россия якобы готовит фейковые видео с атакой украинской армии на Донбасс.
«Бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днём становится всё больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — сообщил «Известиям» Лавров.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.