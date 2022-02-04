Лавров назвал бредом заявления о подготовке Россией видеопровокаций для «атаки» Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал бредом заявления США, что Россия якобы готовит видеопровокации для начала «атаки» на Украину.

Он отметил, что видел в интернете заявления Госдепа о том, что Россия якобы готовит фейковые видео с атакой украинской армии на Донбасс.

«Бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днём становится всё больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — сообщил «Известиям» Лавров.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.