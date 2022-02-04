Политолог Ерёмина назвала войной с историей демонтаж памятника Суворову в Полтаве

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала сообщение о демонтаже памятника русскому полководцу Александру Суворову в украинском городе Полтаве.

«Это уже типичная война с историей, война с исторической памятью», — рассказала эксперт.

Таким образом, как утверждает специалист, Украина пытается отрицать наличие общих исторических связей с Россией.

В результате подобных действий страна лишается значительной части своей истории и опор государства, считает политолог.

«Именно в сотрудничестве с русскими, с Россией Украина достигла невероятных высот... Куда ни копни, куда ни выйди, везде найдёшь русское, русское в самом себе», — добавила Ерёмина.

По её словам, украинцы, белорусы и русские «вышли из одной исторической колыбели» и, безусловно, имеют общие исторические корни.

Ранее региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар сообщил о том, что памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтирован в украинском городе Полтаве.