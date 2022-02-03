Правительство Эстонии ввело санкции в отношении транзита минеральных масел из Белоруссии. Об этом сообщило Коммуникационное бюро кабинета министров республики.

«Правительство одобрило предложение министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс о введении государственных санкций в отношении минеральных масел из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что санкции будут наложены на минеральные масла, произведённые на основе белорусского угля.

2 февраля Белоруссия объявила о введении запрета на железнодорожный транзит группы товаров из Литвы.

Это решение принято после того, как литовская сторона прекратила транзит белорусских товаров через свои порты.

В ЕС изучают решение Белоруссии о запрете железнодорожного транзита ряда товаров по своей территории из Литвы.