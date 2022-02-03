Основатель Telegram-канала NEXTA Протасевич заявил о намерении подать иск к Ryanair

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о намерении подать иск к авиакомпании Ryanair после инцидента с экстренной посадкой самолёта в Минске из-за сообщения о минировании.

«Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Над иском работает команда юристов. Как только всё будет подготовлено, я о нём дополнительно публично сообщу», — рассказал Протасевич в видеообращении в YouTube.

Он также заявил о готовности предоставить задокументированные доказательства своих слов.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.

В октябре 2020 года белорусский суд признал Telegram-канал «NEXTA-Live» и логотип NEXTA экстремистскими.