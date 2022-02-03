Политолог Марков прокомментировал заявление Минска о нарушении украинским беспилотником границы Белоруссии
- Legion-Media
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Украина ведёт в регионе активную разведывательную деятельность.
«Я думаю, там идёт очень интенсивная разведка. Вряд ли это намеренная, так сказать, провокация», — сказал Марков.
Ранее Министерство обороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе, ему вручили ноту протеста из-за участившихся случаев нарушения белорусской границы со стороны Украины. По данным Минска, с ноября 2021 года было уже три подобных инцидента.
МИД Белоруссии также заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.