Политолог Марков прокомментировал заявление Минска о нарушении украинским беспилотником границы Белоруссии

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление Минска о нарушении украинским беспилотником границы Белоруссии.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что Украина ведёт в регионе активную разведывательную деятельность.

«Я думаю, там идёт очень интенсивная разведка. Вряд ли это намеренная, так сказать, провокация», — сказал Марков.

Ранее Министерство обороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе, ему вручили ноту протеста из-за участившихся случаев нарушения белорусской границы со стороны Украины. По данным Минска, с ноября 2021 года было уже три подобных инцидента.

МИД Белоруссии также заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.