Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины из-за случаев нарушения границы

Министерство обороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе, ему вручили ноту протеста из-за участившихся случаев нарушения белорусской границы со стороны Украины. По данным Минска, с ноября 2021 года было уже три подобных инцидента.

Как напомнили в белорусском Минобороны, 24 января пограничники вместе с ВВС и силами ПВО зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины.

Беспилотник был принудительно посажен, а после анализа информации с его аппаратуры был подтверждён «факт его запуска с территории Украины».

«БЛА был запущен 24 января 2022 года в 10:58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области (Украина) в 1,7 км от границы с Республикой Беларусь», — привели подробности в министерстве.

Также МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника.