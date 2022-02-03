Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Украины из-за случаев нарушения границы
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Как напомнили в белорусском Минобороны, 24 января пограничники вместе с ВВС и силами ПВО зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины.
Беспилотник был принудительно посажен, а после анализа информации с его аппаратуры был подтверждён «факт его запуска с территории Украины».
«БЛА был запущен 24 января 2022 года в 10:58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области (Украина) в 1,7 км от границы с Республикой Беларусь», — привели подробности в министерстве.
Также МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника.