Белоруссия выразила протест Украине из-за пересечения беспилотником границы при разведке

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МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.
Белоруссия выразила протест Украине из-за пересечения беспилотником границы при разведке
  • Legion-Media

«3 февраля 2022 года в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что беспилотник был запущен «в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на границу Белоруссии с Украиной в рамках мер по укреплению южных границ направлен дополнительный контингент вооружённых сил. По его словам, на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.

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