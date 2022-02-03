Белоруссия выразила протест Украине из-за пересечения беспилотником границы при разведке

МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.

«3 февраля 2022 года в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата (БЛА) с Украины на территорию Беларуси», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что беспилотник был запущен «в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на границу Белоруссии с Украиной в рамках мер по укреплению южных границ направлен дополнительный контингент вооружённых сил. По его словам, на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.