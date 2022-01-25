Лукашенко заявил о необходимости укрепить границу Белоруссии с Украиной

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На границу Белоруссии с Украиной в рамках мер по укреплению южных границ направлен дополнительный контингент вооружённых сил, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о необходимости укрепить границу Белоруссии с Украиной
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками», — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на белорусско-украинской границе неоднократно пресекались попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.

«Хорошо, что мы задержали этих мерзавцев. А если бы нет?» — сказал он.

Лукашенко констатировал, что с Украиной, «к большому сожалению, непросто».

«И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти 1,5 тыс. км границы с Украиной — огромная протяжённость. И эта наша работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, которые мы договорились с Путиным ещё в прошлом году на юге провести», — добавил он.

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