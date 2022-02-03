В МИД Украины отвергли заявление Минска о нарушении беспилотником границы Белоруссии
- Legion-Media
«Очередная провокация властей в Белоруссии. На смену мифическим «тоннам оружия» пришли «беспилотники». Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизирующим действиям России», — написал он в Twitter.
Николенко подчеркнул, что спокойствие на белорусско-украинской границе соответствует интересам всего региона.
Ранее Министерство обороны Белоруссии вызвало украинского военного атташе, ему вручили ноту протеста из-за участившихся случаев нарушения белорусской границы со стороны Украины. По данным Минска, с ноября 2021 года было уже три подобных инцидента.
МИД Белоруссии также заявил протест послу Украины в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки в конце января.