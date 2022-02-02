ЦИК Белоруссии: участки для голосования по референдуму за рубежом открывать не планируется

Руководители белорусских загранучреждений не планируют открывать участки для голосования на референдуме по Конституции за пределами республики, заявили в ЦИК.

«По сведениям, поступившим из МИД, руководителями белорусских загранучреждений не принято решений об образовании участков для голосования на республиканском референдуме за пределами Республики Беларусь в связи с объективными в каждом случае причинами», — приводит БЕЛТА сообщение ЦИК.

Среди самых распространённых причин фигурируют меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, невозможность обеспечить достаточный уровень безопасности на голосовании и отсутствие необходимого количества граждан на консульском учёте.

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ.