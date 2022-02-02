ЦИК Белоруссии: участки для голосования по референдуму за рубежом открывать не планируется

Короткая ссылка
Руководители белорусских загранучреждений не планируют открывать участки для голосования на референдуме по Конституции за пределами республики, заявили в ЦИК.
ЦИК Белоруссии: участки для голосования по референдуму за рубежом открывать не планируется
  • РИА Новости

«По сведениям, поступившим из МИД, руководителями белорусских загранучреждений не принято решений об образовании участков для голосования на республиканском референдуме за пределами Республики Беларусь в связи с объективными в каждом случае причинами», — приводит БЕЛТА сообщение ЦИК.

Среди самых распространённых причин фигурируют меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, невозможность обеспечить достаточный уровень безопасности на голосовании и отсутствие необходимого количества граждан на консульском учёте.

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить