ЦИК Белоруссии: участки для голосования по референдуму за рубежом открывать не планируется
- РИА Новости
«По сведениям, поступившим из МИД, руководителями белорусских загранучреждений не принято решений об образовании участков для голосования на республиканском референдуме за пределами Республики Беларусь в связи с объективными в каждом случае причинами», — приводит БЕЛТА сообщение ЦИК.
Среди самых распространённых причин фигурируют меры и ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией, невозможность обеспечить достаточный уровень безопасности на голосовании и отсутствие необходимого количества граждан на консульском учёте.
Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.
За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ.