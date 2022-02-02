Глава МИД Украины Кулеба объявил о готовности Киева к встрече с Москвой в любом формате

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой в любом формате в целях поиска дипломатического решения конфликта.
Глава МИД Украины Кулеба объявил о готовности Киева к встрече с Москвой в любом формате
  • © Oleksii Kovalovukrinform/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Украина готова встретиться с Россией в любом формате переговоров для поиска дипломатического решения... конфликта», — заявил Кулеба в рамках пресс-конференции, которую транслировало украинское внешнеполитическое ведомство в Facebook.

Ранее Кулеба говорил, что Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но не позволит оказывать на своих представителей давление.

Он также заявлял, что экономика Украины уже пострадала из-за сообщений об «эскалации» ситуации на границе с Россией.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

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