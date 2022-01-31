Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией

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Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но не позволит оказывать на своих представителей давление. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией
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«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Кулеба заявил, что экономика Украины уже пострадала из-за сообщений об «эскалации» ситуации на границе с Россией.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» утверждения о возможной угрозе Украине со стороны России.

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